 ميلان يدرس التعاقد مع موهبة راسينج كلوب الأرجنتيني - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2019 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

ميلان يدرس التعاقد مع موهبة راسينج كلوب الأرجنتيني

د ب أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:49 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:49 م

يدرس نادي ميلان الإيطالي التقدم بعرض لضم الأرجنتيني الشاب ماتياس زراتشو، لاعب فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، حسبما أفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي اليوم الأحد.

ويسعى ميلان لتعويض البرتغالي أندريه سيلفا، الذي اقترب من الرحيل لصفوف موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعتزم الاستثمار في زراتشو /21 عاما/، الذي يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.

ومن المرجح ألا تسمح إدارة راسينج برحيل زراتشو دون الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، والذي يبلغ 25 مليون يورو (28 مليون دولار)، في الوقت الذي سيحاول فيه مسؤولو ميلان الدخول في مفاوضات من أجل تخفيض المبلغ المطلوب إلى 18 مليون يورو (20 مليون دولار).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك