«باير» الألمانية توقع خطاب نوايا مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية

وقعت شركة باير الألمانية للأدوية فى الشرق الأوسط خطاب نوايا مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال بجورن هاردت، مدير الإدارة الإقليمية لعلوم المحاصيل بمنطقة شرق المتوسط إن ابتكارات باير تعتمد على الدمج بين البذور والمواصفات، وحماية المحاصيل والأدوات الرقمية.

أضاف هاردت أن الشركة تقدم للمزارعين أفضل الحلول لتلبية احتياجات مزارعهم، ومحاصيلهم، وطبيعة تربتهم، مع الحفاظ على عنصر الاستدامة فى نفس الوقت.

ويهدف التعاون بين باير ووزارة الزراعة للمساعدة على تحسين التعاون وزيادة الالتزام فى العديد من المجالات الهامة للزراعة المصرية، بما يشمل تحسين التدابير الحالية الخاصة بالإشراف على المنتجات، وزيادة الوعى بالاستخدام الآمن للمبيدات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول التطورات التنظيمية، والشراكة لإنشاء وتنفيذ برامج تدريبية عن الإدارة المتكاملة للمحاصيل الزراعية فى مصر والتعاون مع لجنة المبيدات الزراعية فى مجال أنشطة مكافحة الغش فى مصر.

أشار إلى أن باير ملتزمة بالمساهمة فى تطوير الزراعة فى مصر من خلال الابتكار فى مجال حماية المحاصيل، والبذور، وحلول المحاصيل المتكاملة والأنشطة الفعالة التى تدعم زيادة الاستدامة فى قطاع الزراعة.

وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن توقيع الاتفاقية يأتى للتجهيز فى مجموعة من الأعمال التى تهتم بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد الزراعى فى الفترة الأخيرة.

أوضحت المصادر، أن الشركة بالتعاون مع الوزارة ستعمل على وضع خريطة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال مجموعات بحثية خلال الفترة المقبلة، لتنمية البذور فى محاصيل عدة، لكى تتوافق التغيرات المناخية.

وحققت باير مبيعات بلغت قيمتها 39.6 مليار يورو خلال العام الماضى فيما بلغ إجمالى إنفاق الشركة على الأبحاث والتطوير 5.2 مليار يورو.