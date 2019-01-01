80 موقع تنسيق إلكتروني لتسجيل الرغبات فى 24 جامعة.. والخشت: 180 منحة للأوائل



قررت وزارة التعليم العالى، أمس، مد فترة اختبارات القدرات للتقدم بالكليات لطلاب الثانوية العامة حتى غدًا.

وأعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، السيد عطا، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى نحو 122 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد «2019 ــ 2020».

وأكد عطا، فى تصريحات لـ«الشروق»، استمرار الموقع الإلكترونى للتنسيق فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

إلى ذلك، يبدأ طلاب الثانوية العامة، من مساء اليوم، وحتى الخميس المقبل، فى تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق، بحد أدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، وللشعبة الهندسية 389.5 درجة بنسبة 95% و للشعبة الأدبية 328 درجة بنسبة 80%.

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خريطة تشمل أماكن مواقع التنسيق الإلكترونى والمعامل المجهزة أمام طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، لتقديم خدمات التسجيل والقبول وملء الرغبات.

بينما حرصت بعض الجامعات الإقليمية على توفير أكثر من مكتب لخدمة الطلاب، ومنها جامعة العريش لتقديم خدمات التنسيق لطلاب سيناء، بالإضافة إلى جامعة مطروح وجامعات المناطق الحدودية كالوادى الجديد وأسوان.

وفى سياق متصل، أعلن رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، عن تقديم 180 منحة مجانية كاملة للستين طالبا الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة، حيث تشمل المنح الالتحاق بأى نظام تعليمى بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، والمصروفات الدراسية والكتب والاقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.