مسؤول عراقي يكشف انسحاب قوات التحالف الدولي من «الرطبة» بالأنبار غربي البلاد

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية سليم الكربولي، اليوم الأحد، عن انسحاب قوات التحالف الدولي من مدينة الرطبة بالمحافظة غربي البلاد.

وقال الكربولي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ "إن رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمدينة الرطبة أبلغنا بانسحاب قوات التحالف الدولي والفوج التكتيكي من المدينة بشكل مفاجئ، مطالًبا - في الوقت نفسه - القوات المسلحة والمسئولين عن الملف الأمني في البلاد بسرعة التحرك لإسناد وتعزيز القطاعات الأمنية الموجودة هناك".

وحذر من تعرض المدينة لهجمات إرهابية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن هذه الانسحاب سيؤثر بالسلب على القوات الأمنية داخل الرطبة.