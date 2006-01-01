توقعات بتفادي الرئيس الفلبيني لمرحلة البطة العرجاء والمضي في تنفيذ أجندته

من المرجح أن يتفادى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مرحلة البطة العرجاء في النصف الثاني من ولايته اومدتها ستة أعوام، مستغلا ارتفاع شعبيته والأغلبية الفائقة التي يتمتع بها في الكونجرس في تنفيذ أجندة سياسته، حسبما يرى خبير في العلوم السياسية .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن خبير العلوم السياسية جين إنسيناس-فرانكو، الأستاذ المساعد بجامعة الفلبين، القول إنه من المتوقع أن يكون طرح مشروعات قوانين حول تعديل شامل للدستور وتعزيز الحرب ضد المخدرات وجعل الاقتصاد الفلبيني أكثر تنافسية هي أولويات الرئيس عندما يلقي خطاب حالة الأمة السنوي أمام البرلمان غدا الاثنين.

وقال فرانكو إن: "الرئيس سوف يكون أكثر حماسة بعد تأمين تفويض جديد في التجديد النصفي ... سوف يرغب في الانتهاء من إنجاز جميع بنود برنامجه قبل 2022".

ويرغب دوتيرتي في إعادة فرض عقوبات الإعدام، التي تم تعليقها في الفلبين منذ عام 2006، في قضايا الاتجار بالمخدرات وجرائم شائنة أخرى، حيث يقول إنها سوف تغرس الخوف بين الجناة المحتملين. كما صادق الرئيس الفلبيني على خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 15 سنة إلى ما يصل إلى تسع سنوات، وذلك لاستهداف العصابات التي تستغل الأطفال في توزيع المخدرات.

ومن الممكن أن تجد إدارة دوتيرتي سهولة في تمرير مشروعات القوانين الآن مع وجود أغلبية كبيرة لها في مجلس الشيوخ، والذي كان قد رفض مشروعات القوانين قبل ذلك. ومع ذلك، يقول فرانكو إنه من الممكن أن يحتاج المشرعون لوضع أمنيات الرئيس في كفة ووضع عم تأييد الكنيسة ومنظمات المجتمع المدني والشعب الأوسع نطاقا في الكفة الأخرى.

وأشارت بلومبرج إلى أنه بعد الجولة الأولى من الإصلاح الضريبي التي ألقي باللوم فيها على ارتفاع التضخم بشدة عام 2018، أصبح المشرعون حذرين إزاء الموافقة على الإجراءات التالية.

ويقول رئيس مؤسسة الحرية الاقتصادية، كاليكستو تشيكيامكو، إن نظام الإصلاحات الضريبية بالكامل لا يزال من الممكن أن يتم تمريره قبل عام 2022، حيث يتمتع الفريق الاقتصادي بدعم قوي من دوتيرتي.