الخطيب يقدم تصورات الأهلي بشأن تراخيص الأندية المحترفة في اجتماع الكاف  

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قدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التصورات الخاصة بالنادي حول تراخيص الأندية المحترفة على هامش اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد.

وشارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) والتي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة وحضره 15 من رؤساء الأندية والاتحادات في القارة، وكان الأهلي النادي المصري الوحيد الذي حضر الاجتماع.

وتناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات الكروية في القارة الإفريقية، وكيفية تطويرها وكذلك تطوير اللوائح المنظمة.

وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة والتي كان للأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية في القارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في أفريقيا.