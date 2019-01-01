أبو الغيط يشارك في الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي غدا في أديس أبابا

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة، في الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي يُعقد غداً الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت الرئاسة المشتركة لأبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع –الذي يُعد الثامن من نوعه بين الجانبين ويمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ويُعقد كل عام بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا– جملة من القضايا السياسية والأمنية والتنموية ذات الأولوية للمنظمتين، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بدفع الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين العالم العربي والقارة الأفريقية، تمهيداً لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة التي ستقام في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن مباحثات أبو الغيط وموسى فقي ستتناول آخر التطورات في مواقع الأزمات في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، وسبل تعزيز العمل المشترك، والجهد التكاملي بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في سبيل تسويتها، وخاصة فيما يتصل بإيقاف العمليات العسكرية في ليبيا، وتشجيع الأطراف الليبية إلى العودة إلى المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأضاف أن اللقاء سيتناول مساندة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، ودعوة الأطراف السودانية إلى البناء على مكتسبات الاتفاق السياسي الذي توصلوا إليه، والتوافق على بقية ترتيبات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، إلى جانب حشد الدعم العربي والأفريقي والدولي للصومال لتمكين الحكومة الفيدرالية من تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية.

وتابع المصدر أن الاجتماع العام سيشهد اتفاق الجانبين على خارطة طريق موسعة لاستكمال عملية تنفيذ مجمل المقررات التي أصدرها القادة العرب والأفارقة في قمتهم المشتركة الأخيرة التي عقدت في غينيا الاستوائية عام 2016، وعلى رأسها بلورة خطة عمل عربية أفريقية متكاملة تتضمن جملة من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، توطئة لرفعها إلى القمة العربية الأفريقية المقبلة بالرياض.