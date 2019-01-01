اليابان تسجل ثاني أقل نسبة إقبال على التصويت في تاريخ انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت وزارة الشئون الداخلية اليابانية أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت اليوم الأحد، بلغت 1ر30%، وذلك قبل إغلاق مراكز الاقتراع بنحو نصف ساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه النسبة تعد ثاني أقل نسبة في تاريخ انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، وأقل بواقع 6% عن انتخابات مجلس الشيوخ السابقة في عام 2016.

وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت حصول الائتلاف الحاكم على أغلبية في الانتخابات بعد نجاحه في تأمين 64 مقعدًا، فيما ترجح الإذاعة اليابانية وصول كتلة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى أغلبية الثلثين اللازمة لاقتراح التعديلات الدستورية.