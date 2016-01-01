المعارضة التركية: العشرات من حالات الانتحار في السجون بعد محاولة الانقلاب

كشف قيادي بأكبر أحزاب المعارضة التركية النقاب عن إقدام العشرات من المعتقلين بالسجون التركية على الانتحار، قائلا: "إن ذلك يعد مؤشرا جديدا على سوء المعاملة التي يعانيها المعتقلون داخل مقار الاحتجاز المتهمون - حسب السلطات التركية - بشبة وجود صلة لهم بمحاولة انقلاب فاشلة".

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "فيلي آغ بابا" - في تقرير له نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية - أن 46 ممن اعتقلوا على خلفية المحاولة التي وقعت في عام 2016، انتحروا داخل السجون، وأن إعلان سلطات السجون التركية عن "انتحار" النزلاء يثير الشكوك داخليا وخارجيا بشأن ظروف وملابسات وفاتهم، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة المحتجزين، بما يصل أحيانا إلى درجة التعذيب".

واستطرد نائب رئيس الحزب - في تقريره - قائلا: "إن تركيا أنشأت عام 2017 لجنة للنظر في الطعون المقدمة من هؤلاء المعتقلين، ومع ذلك تم رفض 93% من الطلبات، وأن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لحل مشاكل المعتقلين، الذين يعانون ظروفا صعبة خلف الأسوار".

وذكرت "سكاي نيوز" أن السياسي التركي المعارض "فيلي آغ بابا" أعد هذا التقرير في الذكرى الثالثة لما وصفته الحكومة التركية بمحاولة انقلابية أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة، فضلا عن فصل أكثر من 140 ألف من القضاة والموظفين وأستاذة الجامعات والضباط من وظائفهم حسب التقرير.