رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال تنفيذ إزالات سور مجرى العيون

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع في تنفيذ الإزالات كافة المتبقية في منطقة سور مجرى العيون، للبدء في تنفيذ المخطط العمراني اللائق بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة، وموقعها المهم في قلب العاصمة، على غرار ما تم في منطقة مثلث ماسبيرو، لا سيما بعد نقل المدابغ وتوطينها في مشروع مدينة الروبيكي الذي يمثل مستقبل صناعة الجلود في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية.

من جانبه عرض محافظ القاهرة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المدابغ القائمة فعلياً يبلغ 273 مدبغة، تم إزالة عدد 247 مدبغة حتى الآن، ومتبقي عدد 26 مدبغة مطلوب هدمها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تعويض 180 مدبغة، منها 14 تم تعويضهم مالياً، و 166 تم تعويضهم بأماكن جديدة بالروبيكي، وجارِ بحث باقي الحالات.

كما تضمن العرض موقف الإزالات لباقي المباني بمنطقة سور مجرى العيون، التي كانت تخدم المدابغ، حيث تم إزالة مجمل المخازن، والمقاهي، والعشش، والورش، والمطاعم، والإسطبلات، والمصانع المفتوحة، وساحات الانتظار، ويتم استكمال إزالة محال تجارية، ومصانع غراء.