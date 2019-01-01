أرملة الشهيد عاطف الإسلامبولي: الفراق صعب وهو في مكانة أفضل

•كان نفسي يحضر تخرج ابنه من أكاديمية الشرطة وسيكمل مسيرة والده الشهيد



قالت سهام الإسلامبولي أرملة الشهيد البطل عاطف الإسلامبولي، إن زوجها نال الشهادة في سبيل خدمة الوطن والدفاع عنه، وهو في مكانة أفضل الآن.



وأضافت في لقائها ببرنامج ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إنها كانت تشعر بكلماتها خلال الاحتفالية تخرج من القلب، متابعة: «الفراق صعب ولكني مطمئنة على مكانته عند ربنا، وهو اختاره شهيد، وكان مصدر قوة للبيت وليا أنا شخصيا».



وأوضحت أن نجلها تخرج اليوم من أكاديمية الشرطة ليكمل مسيرة والده الشهيد، معقبة: «حفل التخرج هز قلبي، وكان نفسي يحضر زوجي الشهيد حفل تخرج ابنه من أكاديمية الشرطة، وده كان حلمه».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بمحافظة القاهرة.