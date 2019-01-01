وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن استبعاد حدوث كارثة في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن «15000 ميل من السواحل الإيرانية تطل على الخليج الفارسي، وهو ما يجعلنا نسيطر على مضيق هرمز».

وأضاف في تصريحات لقناة «CNN»، مساء الأحد، أن «هذه المياه هي شريان حياتنا؛ لذلك فحمايتها تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا»، متابعًا: «عبر التاريخ وفرت إيران الأمن في هذه المياه، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل لجعلها غير آمنة».

وأوضح «عندما يكون لدينا العديد من الزوار الأجانب في مياه بهذه المساحة ستقع الحوادث»، مضيفًا: «هل تتذكرون ما حدث عام 1988، عندما أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة مدنية إيرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 290 راكبًا؟».

وتابع: «لا يمكن استبعاد خيار حدوث كارثة في المنطقة، ولكن علينا أن نعمل جميعًا من أجل تجنب ذلك»، مشيرًا إلى وجود حرب اقتصادية جارية حاليًا ضد إيران.

واستكمل: «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن بشكل واضح أنه لن يدخل في حرب عسكرية ولكن في حرب اقتصادية، وهو أمر لا يدعو للفخر؛ لأن المدنيين في الحرب العسكرية قد يتعرضون إلى أضرار جانبية، بينما في الحرب الاقتصادية يكونوا الهدف الرئيسي».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتحجاز ناقلة نفط بريطانية؛ بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقانون البحري الدولي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هند، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.