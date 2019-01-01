اتفاق مصرى إيطالى لتعزيز التعاون فى المجالات السياحية والاقتصادية 

بحث وفد مصرى برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع وفد إيطالى برئاسة ماثيو ريتشى عمدة مدينة بيزار الايطالية بحضور ناردو فيليبتى رئيس منظمة السياحة الايطالية ASTOI سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الوفد المصرى لإيطاليا بناء على دعوة ماثيو ريتشى عمدة مدينة بيزارو الواقعة على البحر الادرياتيكى.

قام محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له بزيارة المدينة التاريخية المسجلة ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التى تديره اليونسكو، كما عقد المحافظ اجتماعا مع ناردو فيليبتى رئيس منظمة السياحة الايطالية ASTOI لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء اقترح الوفد المصرى عقد ميثاق اخوة بين مدينتى شرم الشيخ وبيزارو وذلك لتطوير النواحى الثقافية والسياحية والاقتصادية فى شرم الشيخ مع إطلاق اسم المدينة المصرية على مربع أو شارع بمدينة بيزارو. وأكد المسئولون الايطاليون وهم ماتيو ريتشى عمدة مدينة بيزارو ونائب رئيس البلدية دانييلى فيمينى ورئيس المجلس البلدى ماركو بيروجينى على دعم الافكار المقدمة من الوفد المصرى معربين عن سعادتهم بذلك التعاون المشترك مع وعد برد الزيارة لشرم الشيخ فى أقرب وقت لتوقيع ميثاق الإخوة المُقترح بين الجانبين المصرى والايطالى.