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استطلاع للرأي: ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال الشهر الجاري

د ب أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 10:53 ص

واصلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الارتفاع، لتسجل حاليا أعلى معدلاتها منذ نحو عام.

وخلص استطلاع للرأي نُشرت نتائجه في صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسي إلى أن 32% ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون في يوليو الجاري مقارنة بـ30% في يونيو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن هذه النسبة تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أغسطس الماضي.

وكانت شعبية ماكرون قد وصلت لأدنى مستوى لها في ديسمبر الماضي، عندما بلغت 23%، وذلك خلال ذروة مظاهرات" أصحاب السترات الصفراء".

وأظهر الاستطلاع ارتفاع شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب لتسجل 26%.

ويشار إلى أن الاستطلاع شمل 996 شخصا، وجرى إجراؤه على شبكة الانترنت خلال يومي 17 و18 يوليو الجاري. وبلغ هامش الخطأ بالاستطلاع 5ر2%.

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