بريطانيا للأمم المتحدة: إيران اقتربت من الناقلة في المياه العُمانية

ذكرت بريطانيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، أن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية وإن هذا العمل ”يمثل تدخلا غير قانوني“.

وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الدولي ”كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي.. يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلا غير قانوني“.

وبٌعثت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.