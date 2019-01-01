قوات المظليين الروسية تتسلم منظومات صواريخ مضادة للدبابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت إحدى وحدات مكافحة الدبابات في لواء المظليين المرابط في مقاطعة فولجوجراد الروسية تسلم منظومات "كورنيت" الحديثة المضادة للدبابات، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

ووفقا للوكالة، أعلنت هذا النبأ إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الروسية يوم 18 يوليو الجاري.

وقال قائد الكتيبة في لواء المظليين بافل سوزدالتسيف، إن جنود كتيبته كانوا يستخدمون في السابق منظومات "فاجوت" المضادة للدبابات التي يتم توجيهها سلكيا، لكن حان الوقت لاستبدالها بمنظومات جديدة.

وأشار قائد الكتيبة إلى أن المنظومات الجديدة توجه عبر الليزر وتتزود بأجهزة الرؤية الليلية خلافا لسابقاتها، الأمر الذي يمكّن لمشغليها من استخدامها في الظلام.

وأضاف أن كتيبته تتوفر فيها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتدريب الأفراد على استخدام الأسلحة الجديدة. ومن شأن تلك الأجهزة محاكاة الأوضاع الحقيقية في ميدان القتال وتدريب الأفراد على تدمير الدبابات باستخدام الليزر.

ويتوقع أن تستخدم المنظومات الجديدة في التدريبات العسكرية للواء التي ستجري في الخريف القادم.