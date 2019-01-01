وزير الإعلام العُماني: مصر الشريان الذي يمدنا بالطاقة والمحبة

في واحدة من الأمسيات الثقافية التي تعبر عن عمق وخصوصية العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، فدائمًا ما تشهد ضفاف النيل المصري لقاء محبة إعلامية عُمانية مصرية، تغلفها مشاعر العرفان وروح المودة والتقدير المتبادل بين القيادات الإعلامية العُمانية عندما تلتقي بالقيادات الإعلامية والصحفية المصرية.

وعلى هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب لدورته الـ 50، كان لقاء الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العماني، نخبة من كبار قيادات المؤسسات والهيئات الإعلامية المصرية وكبار الشخصيات الإعلامية والثقافية والأدبية المصرية، حيث قال وزير الإعلام العُماني: إن مصر هي الشريان الذى يمدنا بالطاقة والمحبة، وهي بلد الحضارة والإنسان العظيم الذي يمتد تاريخه ضاربًا في أعماق الأرض لنشر المحبة.

وعبر وزير الاعلام العُماني عن فخره بوجوده في بلده الثاني مصر قائلًا: عندما نأتي من سلطنة عمان إلى مصر ننتقل من البيت للبيت، وشكر الوزير العماني، خلال لقائه نخبة متميزة من قيادات الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومصر، الحضور على تلبية دعوته.

وأضاف أن مواقف عُمان ومبادئها ثابتة تجاه عظمة مصر، إيمانًا بقيمتها حيث نفخر دائمًا بها ونعلم تمامًا أن الإنسان المصري يكن كل المحبة والتقدير والاحترام لسلطنة عُمان وشعبها، وأن الإعلاميين المصريين هم أساتذة الإعلام العربي الذين يقدمون دائمًا الحلول المستقبلية للمشهد الإعلامي.

وأعرب عن أمنياته بأن يتخلى الإعلام عن الرسائل الهدامة، فلا يقدم للنشء صور الحروب والدمار، وأوضح قائلًا: "حين نتحدث عن الإعلام دائمًا نذكر أن الإعلام هو الإنسان والرسائل الإعلامية تشكل جيلًا، لذلك أؤكد أن أجيالنا جديرة بالمحبة فلابد أن نضع لهم أملًا بأن المستقبل جميل".

حضر اللقاء، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ونخبة من قيادات الإذاعة والتليفزيون ووزير الثقافة الأسبق الدكتور صابر عرب، وعدد من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والفنانة نرمين الفقي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة.