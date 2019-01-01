النائب العام السوداني يتسلم تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة

تسلم النائب العام المكلف في السودان، عبد الله أحمد عبد الله، تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة، من رئيس اللجنة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال النائب العام إنه سيطلع علي تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرًا إلى أن اللجنة أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أي جهة، وأنه سيعلن عن بعض ملامح ماجاء في التقرير بما لايخل بسير العدالة.

وأذاعت فضائية "الغد"، اليوم الأحد، مقطع فيديو للنائب العام قال فيه: "أعلن استلام تقرير لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وسوف نطلع عليه، وسنعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت به".