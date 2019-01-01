نعرف جميعًا المفهوم العام للمقابر، فهي المكان الخاص بأجساد الموتى، وزيارتهم في أوقات الاشتياق إليهم، ولكن من الغريب أن يكون هناك مقبرة للمأكولات، ففي ولاية Vermont الأمريكية هناك مقبرة للأيس كريم.

مصنع "Ben and Jerry" المتخصص في صناعة الأيس كريم، يتميز بما ستجده في الجزء الخلفي له، فهناك سياج أبيض محاط ببعض الأشجار المريبة، حيث ستجد مقبرة آيس كريم مصنع "بن آند جيري"، حيث يدفن المصنع نكهات الآيس كريم الميتة، فقد أوجد مقبرة يقوم فيها بوضع لافتات تشبهه لافتات الموتى، والتي يكتب عليها أسماء نكهات الآيس كريم التي لم تحظ بقبول الزبائن أو تلك التي خفت شعبيتها بين الناس.

وعلى سبيل المثال، نكهة الشيكولاتة التي توقف الناس عن طلبها من المطعم في عام 1999م، وقد كتب على اللافته الخاصة بها "كانت نكهة يمكن الحصول عليها أثناء الاسترخاء على كرسي مريح، ويمكن الحصول عليها في كل ليلة، ولكن تم الاستغناء عنها بسبب الرغبة في الحماية من الدهون التي تحتوي عليها".

يسمح المسؤولون للزائرين بالتجول بين تذكارات النكهات التي اعتادوا على طلبها قبل أن يتوقفون عن ذلك، حيث اشتهر ذلك المصنع بتجاربة الغريبة ونكهاته الجديدة التي لا تنجح كلها، وقد لا تحقق الأرباح المطلوبة، لذلك يتم التخلص من عشرة نكهات في كل عام، فتم دفن 34 نكهة من 200 نكهة تم التوقف عن بيعها.

يتم كتابة سنة الصنع والوفاة على اللافته فوق القبر، بالإضافة لوصف للنكهة وصورة لها، ويقوم الكثير من الزوار بزيارة المقبرة وتفقد تلك الوصفات التي رافقتهم في الصغر وتوقف إنتاجها حين كبروا، ومن الممكن أن يهب الزائرين الحياة مرة أخرى لتلك النكهات واسترجاعها عن طريق طلب ذلك من المسؤولين في المصنع.