الرئيس الأوكراني: البرلمان الجديد سينظر في قانون رفع الحصانة عن المسؤولين الحكوميين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن البرلمان الجديد للبلاد سيناقش ضمن أولويات جدول أعماله مشروع قانون بشأن رفع الحصانة عن الموظفين الحكوميين.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية وفقا لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - إنه من بين القضايا العديدة التي ستطرح أمام البرلمان الجديد، مشروع واحد فقط سينظر فيه في اليوم الأول لانعقاده وهو رفع الحصانة، مؤكدا ضرورة أن يرتبط اسم البرلمان الأوكراني الجديد بالصدق والفعالية.

وقال زيلينسكي إنه ينتظر نتائج "صادقة ومنصفة" للانتخابات، لافتًا إلى أنه بدأ بالتشاورات مع الرئيس القادم للحكومة الأوكرانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة تماما لم يسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء أو لم يكن زعيما لأي قوة سياسية.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا صباح اليوم، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب زيلينسكى.

وكان الرئيس الأوكراني قد حل البرلمان السابق بعد فوزه بالانتخابات، وأمر بإجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من الزخم الذي منحه إياه فوزه الرئاسي، فيما لم يتمكن من تشكيل حكومته حتى الآن.