البحث عن هدفك مهما كلف ذلك من سنوات للتنقيب، ذلك ما قام به البريطاني درو جاردنر، الذي قضى 15 عامًا تعقب خلالها المنحدرين من أسلاف الشخصيات التاريخية الشهيرة لمشروعه الفني الفوتوجرافي "الأحفاد".

قام جاردنر بتصوير 20 شخصًا، ووضع صورهم بجانب صور أسلافهم البارزين من الشخصيات التاريخية، مثل فريدريك دوغلاس، وتوماس جيفرسون، وإليزابيث كادي ستانتون، لإظهار مدى التشابه أو الاختلاف بينهم، وفق ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي عن جاردنر نفسه.

لم يكن تركيز جاردنر فقط على شخصيات تاريخية بعينها، أو ذوي البشرة البيضاء فقط، بل كان أحد أهدافه التركيز على الجميع، وهو ما ظهر في صورته لتوماس جيفرسون -الرئيس الثالث للولايات المتحدة- إلى جانب سليله شانون لانير ذو البشرة السمراء، دعمًا منه للاحتجاجات الأخيرة التي تطالب بالعدالة العرقية.

وقال جاردنر عن سلسلته: "لم أكن أعلم أن توقيت نشر أعمالي سيتزامن مع أكبر حركة للحقوق المدنية منذ الستينيات".

وتستكشف سلسلة جاردنر بعض الأسئلة التي عبر عنها قائلا: "ألن يكون من المثير للاهتمام إذا كان أحفاد أشخاص مشهورين من التاريخ يسيرون في الشوارع؟ أليس مثيرًا أن تتمكن من النظر إلى وجوههم ورؤية ملامحهم وتشابههم مع الماضي؟".

وأوضح أن عمله في البداية لم يكن متبنيًا مفهومًا واضحًا سوى تتبع أسلاف الشخصيات، ولكن منذ 5 سنوات تقريبًا، وجد أن معظم صوره تنحصر بين الرجال ذوي البشرة السمراء، فقرر أن يبحث أكثر عن شخصيات نسائية وغير ذلك: "العالم ليس أبيض فقط، لذلك فكرت لفترة طويلة في أفضل طريقة لتمثيل العالم من حولي، والعالم الذي أعيش فيه بعيدا عن العنصرية".

وكان اختياره للشخصيات يقع بناء على مدى شهرة الشخص وتاريخه ومساهمته في الحضارة الإنسانية أو ما قدمه لمجتمعه، أحد الأمثلة على ذلك هو روبرت فالكون سكوت، ضابط البحرية البريطانية المشهور باستكشافاته في أنتاركتيكا، والبعثة المنكوبة إلى القطب الجنوبي، وقد بحث عن حفيده بالفعل وقام بتصويره.

تكون الشخصية التي يقوم بتصويرها مرتدية ملابس مشابهة بدرجة كبيرة، وفي نفس الوضع والهيئة التي كان عليها الجد منذ عشرات السنين، ويحرص المصور على أن تكون الشخصية في نفس عمر صاحب الصورة الأصلية.

يبدأ البحث عبر شبكة الإنترنت، ثم دراسة شجرة العائلات وتسلسلها، بشكل تدريجي ودقيق، وعندما يجد الشخص الذي يبحث عنه، يلجأ إلى علم الأنساب للتأكد من حقيقة انتماءه وانحداره من العائلة التي بحث عنها.

أما الجانب الآخر من البحث، فيرتبط بالملابس والديكورات التي كانت يرتديها الجد (الشخص الأصلي)، وتنفيذ أشياء شبيهة لها، وذلك الأمر مكلف وصعب، على حد وصف جاردنر.

يقول جاردنر: "أحرص على وجود تشابه بين الجد والحفيد للحصول على صورة بها سحر من نوع خاص، على سبيل المثال تبدو الناشطة السياسية البريطانية إيملين بانكهيرست، التي ساعدت نساء المملكة المتحدة في الحصول على حق التصويت، وحفيدتها الكبيرة هيلين بانكهيرست، وكأنهن أخوات".

يهدف جاردنر بشكل رئيسي في سلسلته إلى جعل الناس يفكرون في تاريخهم، أيًا كان هذا التاريخ الجيد والسيء والقبيح منه، وعدم قطع الصلات بين الماضي والحاضر.

وأوضح: "المزيد من المعرفة بماضينا يؤدي إلى مزيد من التفاهم بين الناس، أنا أشجع التعرف والتعمق في الماضي، وهو أمر أعتقد أنه لم يكن يوجد حاجة إليه أكثر من هذه اللحظة الحالية".