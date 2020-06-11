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قالت الفنانة ليلى علوي، إنها تهتم هذه الفترة بإعادة نشر صورها القديمة وبالأخص في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على شاشة "العربية الحدث"، الاثنين، أن جماهير السوشيال ميديا تحب الاطلاع على الصول، موضحة أن موضة الثمانينيات والتسعينيات عادت مرة أخرى لموسم صيف 2020.

وتابعت: "رجعت تاني الفساتين الواسعة والاكمام المنفوشة، وهلبس لبسي اللي كنت بلبسه في الثمانينات والتسعينيات ومازلت محتفظة بيه".

وأوضحت أن حريصة على عدم التغير رغم تغير الشكل والسن، مستشهدة بجملة قالتها الفنانة إلهام شاهين "انتِ متغيرتيش من جواكي".