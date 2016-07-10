ثلاجات للطعام المجاني في لوس أنجلوس لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا

يستطيع أي شخص الاقتراب منها دون رقيب ولا من يطالبه بدفع المال؛ تلك هي ثلاجات الحي في لوس أنجلوس الأمريكية التي يملأها كل سكان حي بالفواكه واللحوم ليأخذ منها من يشاء مجانا في أكثر الأوقات قسوة حين ارتفعت البطالة في الولاية إلى 21% بسبب أزمة إنتشار كورونا.

ونقلت فرانس 24 عن ماريا فلغيرا، صاحبة الفكرة إن كثيرين من المهاجرين غير الشرعيين لا يستطيعون دخول بنوك الطعام خوفا من القبض عليهم كما إن آخرين يخجلون من الذهاب لبنوك الطعام لذلك كانت تلك الثلاجات لكفاية الناس هم خجل طلب الإعانة.

وتوجد نحو 7 ثلاجات مجانية والتي بدأ وضعها بداية الشهر الحالي وتتم كتابة عبارة ثلاجات مجانية عليها باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وتضيف ماريا إن الثلاجات مفتوحة طوال اليوم بينما تقوم المطاعم والمقاهى والسكان بملئها بمختلف الأطعمة كما ترص بجانبها سناديق المعلبات والثياب والأحذية أيضا.

ويقول ديريتش مدير مقهى يزود إحدى الثلاجات بالتيار الكهربي إنه لا شيء يدفع المتبرعين سوى الحب فالجميع متعاونون لمساعدة الفقراء في تلك الأزمة.