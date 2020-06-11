التعليم: لم يحدث تسريب لأي امتحانات منذ انعقادها حتى نهايتها

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنه لم يحدث تسريب لأي امتحانات منذ انعقادها يوم الثلاثاء 21 يونيو وحتى آخر يوم امتحانات، وأنه فقط تم تداول لبعض أجزاء من أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة، والتي تم ضبطها فورا بما لا يؤثر على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة (الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية") والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

ووجهت الوزارة الشكر لكافة الجهات المعنية التي شاركت في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة رغم الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا.