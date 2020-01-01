انتحار شاب نيجيري بعد اتهامه كذبا باغتصاب ناشطة

اشتعل موقع "تويتر" في نيجيريا غضبا لحادث انتحار شاب؛ بسبب اتهام كاذب بالاغتصاب روجت له إحدى الناشطات النسويات.

وبحسب صحيفة "ميل أند جارديان" الإفريقية، كانت آخر تغريدة للشاب آيزو مادبوز، هي: "إذا قرأتم كلماتي هذه، فاعلموا إني ميت".

وقال نامدو أنيكو، قريب الشاب، إن آيزو قضى آخر أيامه مغتربا في فلوريدا الأمريكية، ومؤخرا تلقى مكالمة تؤكد انتحاره الجمعة الماضي.

وأضاف نامدو، أن السبب كان وضع اسم آيزو على قائمة بأسماء مغتصبين نشرتها إحدى الناشطات على تويتر.

وكانت الناشطة نانيتشيانيز نشرت عبر تويتر قائمة مدعاة لأفراد متورطين بعمليات اغتصاب دون وضع تفاصيل أو أسماء الضحايا.

وتابع نامدو أن الشاب تواصل مع الناشطة أكثر من مرة لإخباره بالأمر المتورط فيه، فرفضت وتجاهلت الأمر.

وبعد انتحار الشاب، قامت الناشطة بإيضاح أن ما قام به كان مجرد تحرش لفظي قبل أن تغلق حسابها تماما على تويتر.

وفي محادثة وجدت على هاتف الشاب، كانت رسالة أرسلها للناشطة يؤكد فيها أسفه مهما كان فعله الذي لا يعلمه.

ومن بين التغريدات المتعاطفة مع الشاب، كتب أوسكار روميرو، أنه من الضروري عمل المساحة الكافية للضحايا لفضح المغتصبين، ولكن مع التأكد من عدم استخدام ذلك كسلاح لتشويه وجرح الأبرياء.

وطالب ألوفن مليو، بتوقيع عقوبات الحبس على من يتهم الناس زورا بتهم الاغتصاب والتحرش.