في أعقاب جلسة مجلس النواب السرية التي انعقدت أمس الأول (الاثنين) لبحث الموقف من إرسال عناصر قتالية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، كسابقة أولى في تاريخ المجلس الذي بدأ عمله في عام 2016، أفرجت الأمانة العامة للمجلس عن وثائق تاريخية بحصر الجلسات السرية عبر التاريخ تحت القبة.

أبرز تلك الجلسات، عقدها مجلس الأمة بتاريخ 24 فبراير 1965، للاستماع لبيان من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن، بمشاركة بعض الضباط.

ووفق مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين، لمجلس الأمة بتاريخ 24 فبراير 1965، عقد المجلس جلسته سرية لسماع بيان النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن الموقف في اليمن، ثم أعيدت الجلسة علنية، وجرت الموافقة بالإجماع على اقتراح بقرار بأن المجلس "بعد أن استمع إلى البيان الذي أدلى به السيد المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد أن ناقش الوضع في اليمن من جميع نواحيه، ووضحت أمامه الحقائق كاملة وبأدق تفاصيلها، يؤكد أن السياسة التي أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة لمساندة الثورة العربية في اليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادئ التي آمن بها شعب الجمهورية العربية المتحدة منذ بدأ ثورته في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952، وأعلنها في ميثاقه الوطني (..) وأن هذه السياسة قد أعطت مضمونا بالفعل - لا بمجرد القول - لوحدة التاريخ والنضال والمصير".

وبتاريخ 25 مارس 1970، عقد المجلس جلسة سرية عند إلقاء بيان لوزير الخارجية.

وفي تاريخ مبكر، تحديدا في الثاني عشر من يونيو عام 1940، عقد مجلس الشيوخ جلسة سرية عند إلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء أسوة بمجلس النواب، الذي عقد جلسة مماثلة في التاريخ نفسه.

كما عقد مجلس الشيوخ في 2 يونيو 1942، جلسة سرية أثناء مناقشة استجواب موجه إلى الحكومة بخصوص موعد المفاوضات (مع الاحتلال البريطاني). وفي 10 مايو 1948 عقد مجلس الشيوخ جلسة سرية للنظر في مسألة فلسطين.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وأسباب عقد الجلسة السرية في المواد من 281 وحتى 285 منها، بحيث "ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

وفيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه "لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. كما يقرر (المجلس) تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".