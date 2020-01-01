 لافروف: نعمل بشكل مكثف مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية - بوابة الشروق
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لافروف: نعمل بشكل مكثف مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:47 م

أعلن رئيس الوزراء الروسي سيرجي لافروف، مبادرة لتقديم الأمن للجميع في منطقة الخليج العربي، مشيرًا إلى وجوب حل أزمات الشرق الأوسط عبر الحوار.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، مساء الثلاثاء، إن بلاده تتعامل بشكل مكثف مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية، لافتًا إلى أن محاولات تمديد حظر السلاح إلى إيران لا تعتمد على أساس قانوني أو أخلاقي.

وعقد رئيس الوزراء الروسي سيرجي لافروف، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية على الساحة.

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