عفاف مصطفى باكية على الهواء: اعتذر للأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة ولابنتي

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها لم تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد بعد المنشور الذي كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مشيرة إلى أن الفنان الكبير قامة وقيمة.

وبكت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، قائلة: «أعتذر للأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة هو نجم كبير، واعتذر لابنتي على الهواء».

وأشارت إلى أن ابنتها لم تتواصل معها الفترة الأخيرة؛ بسبب الاتصالات التي تلقتها من أصدقائها حول الشتائم التي تعرضت لها الفنانة، معقبة: «عندها حق كان عليها ضغوط كثيرة، لكن أعتذر لها وأتمنى أن تتواصل معي».

ولفتت إلى أنها لم تنم لمدة أربعة أيام؛ بسبب الشتائم والألفاظ البذيئة، مستطردة: «ألفاظ مفيش إنسان يستحملها، وفضلت أعمل بلوك لناس تستخدم هذه الألفاظ بالرغم أن صفحاتهم الشخصية ينشرون بها منشورات دينية».

واعتذرت الفنانة عفاف مصطفى عن المنشور الذي كتبته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، الذي حمل إساءة للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.

وكتبت عفاف منشورا آخر عبر حسابها قالت فيه: "من قلبي باقول لحضرتك ماتزعلش.. هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة، وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة. ماكنتش أدرك الموضوع يوصل كده".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت أمس بيانا أعربت فيه عن تقديرها للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة كأحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة فنية كبيرة تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي.