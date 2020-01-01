 مستشفيات لوس أنجليس تستقبل عددا قياسيا من مصابي كورونا خلال يوم واحد - بوابة الشروق
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مستشفيات لوس أنجليس تستقبل عددا قياسيا من مصابي كورونا خلال يوم واحد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 3:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 3:42 ص

أعلن مسؤولون في مدينة لوس أنجليس الأمريكية يوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي جديد للمرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات في يوم واحد جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مسؤولين أنه تم نقل 2232 شخصا يوم الاثنين إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد – 19) عليهم، مشيرة إلى أن هذا هو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد.

ويوم الأحد، تم نقل 2216 شخصا للمستشفيات، وكان تلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد حاجز الـ 2200 شخص.

وذكرت الصحيفة أن 26% ممن تم نقلهم إلى المستشفيات يعالجون في وحدات الرعاية المركزة.

وأصيب أكثر من 155 ألف شخص بالفيروس في لوس أنجليس وحدها منذ بدء الجائحة.

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