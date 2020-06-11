 تسجيل نحو 400 حالة إصابة بفيروس كورونا في الجيش الألماني حتى الآن - بوابة الشروق
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تسجيل نحو 400 حالة إصابة بفيروس كورونا في الجيش الألماني حتى الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 6:54 ص

 أصيب نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء.

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن وزارة الدفاع في البلاد أن من بين 396 حالة، هناك سبع حالات نشطة فقط.

وفي الكثير من الوحدات، يعمل نحو 80% من المنازل. وذكر التقرير أن المجندين الجدد للخدمة في أول نيسان/أبريل سيبدؤون في الصيف بدلا من ذلك.

وتم إلغاء التدريبات العسكرية الدولية إلى حد كبير، وجرى تفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود الذين تم إرسالهم إلى الخارج.

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا إلى جانب أكثر من تسعة آلاف وفاة.

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