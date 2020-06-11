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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وصعد نيكي 0.32 في المئة إلى 22789.38 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 018 في المئة إلى 1579.83 نقطة.