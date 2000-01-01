خبير صحة بأكسفورد: كنا في غفلة في بريطانيا وقت انتشار فيروس كورونا المستجد

انتقد الخبير في الصحة بجامعة أكسفورد البريطانية، جون بيل، استعداد الحكومة في المملكة المتحدة للتصدي لخطر فيروس فيروس كورونا المستجد، واتهمها بأنها كانت في غفلة في الوقت الذي كانت تنفجر فيه الأزمة أمام العالم.

وقال الخبير، في شهادته أمام لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين البريطانيين فشلوا منذ البداية في الاستعداد لهذا الفيروس، على الرغم من الدعوات التي انطلقت خلال أوقات انتشار الفيروسات المختلفة حول العالم خلال العقود الماضية.

وقال بيل، أمام لجنة الصحة والرعاية الإجتماعية بمجلس العموم: "الحقيقة هي أننا كنا نائمين بشأن الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وهذا عار علينا. منذ عام 2000 مرت بالعالم 8 مرات انتشرت فيها الأمراض المعدية كانت تستطيع كل منها أن تجتاح العالم وتصبح وباءً".

وأضاف: "هذا الأمر ليس بالجديد وأظن أننا لا يجب أن نفتخر بأننا انتهينا إلى نظام ليس لديه القدرة على الصمود أمام الوباء".

وذهب بيل للمقارنة بين تعامل المملكة المتحدة مع فيروس كورونا المستجد وتعامل سنغافورة، التي قال إنها بدأت "الاستعداد للتعامل مع المصاعب" بدأ من بداية شهر يناير بعد ظهور أول الحالات التي سجلت في ووهان بالصين في ديسمبر.. مضيفاً "أخذ الأمر منا (في بريطانيا) حتى نهاية شهر فبراير وبداية مارس لنبدأ ردة الفعل".

وأضاف الخبير في جامعة أكسفورد:"أعتقد أن هذه بداية الفشل الأكبر بالنسبة لنا وهناك الكثير من الأشياء الناتجة عن هذا الفشل".

تأتي تصريحات بيل أمام مجلس العموم اليوم في الوقت الذي أصدر فيه مكتب الإحصاء الوطني تقريرا عن وقوع 56100 حالة وفاة تتضمن هذه الحالات ما لم يتم تسجله في المملكة المتحدة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن 51096 من حالات الوفاة تتضمن وقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا وويلز حتى 10 يوليو الحالي.

وكانت الإحصائيات المنشورة في الأسبوع الماضي عن طريق السجلات الوطنية لإسكتلندا قد كشفت أن 4187 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 وقعت حتى 12 يوليو، بينما تم تسجيل 844 حالة وفاة في أيرلندا الشمالية حتى 10 يوليو وفقا لوكالة الإحصاءات والبحوث في أيرلندا الشمالية.

وفي المجموع، سُجلت 56127 حالة وفاة في المملكة المتحدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما فيها حالات اشتباه.