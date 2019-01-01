أطباء يدينون استجابة الحكومة الصربية للوباء

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انتقد مئات الأطباء بشدة استجابة الحكومة الصربية لوباء كورونا، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وتقول الرسالة التي وقعها 350 طبيبا في صربيا: "نحن نخاطب الرأي العام لأننا لا نرى طريقة أخرى للخروج من الكارثة الصحية التي تعيشها بلادنا".

وتتهم الرسالة حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش بتخفيف سريع للغاية للقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء، ما أدى إلى "فقدان السيطرة على الوضع الوبائي".

وبعد فرض حظر صارم في مارس، رفعت الحكومة القيود في بداية أيار/مايو، مع السماح بإقثامة فعاليات كبيرة مثل مباريات كرة القدم بحضور 18 ألف مشجع.

كما نظم حزب فوتشيتش "الحزب التقدمي الصربي" فعاليات كبيرة لحملته في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في 21 حزيران/يونيو، والتي فاز فيها بفارق كبير.

وفي الوقت نفسه، يتهم الأطباء الحكومة بنشر إحصاءات كاذبة وترويع أو تهديد الأطباء الذين ينتقدون استجابة الحكومة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة الواقعة في منطقة البلقان التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة بشكل حاد في الأسابيع الماضية.

وبين الأحد والاثنين، سجلت السلطات 359 حالة إصابة جديدة. ويوجد حاليا 190 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي، كما توفي عشرة أشخاص في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل إجمالي 21253 حالة إصابة و482 حالة وفاة في صربيا.