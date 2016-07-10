تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

بورسعيد 24 31

الإسكندرية 24 30

شرم الشيخ 30 40

أسوان 28 43

كاترين 20 35

الإسماعيلية 22 36