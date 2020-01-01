تقرير: تحسن وتيرة التوظيف في كندا خلال الأسبوع الماضي

كشف تقرير اقتصادي تحسن شهية أصحاب العمل للتوظيف، مع انتقال أكبر إقليم كندي من حيث عدد السكان إلى المرحلة التالية من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الكندي، بعد فترة الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع عدد الوظائف الجديدة المتاحة على موقع "إنديد كندا" للتوظيف خلال الأسبوع الماضي بعد تراجعها في بداية الشهر الحالي.

وجاء عدد الوظائف المتاحة خلال الأسبوع الماضي أقل بنسبة 17% عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه كان أفضل من الأسبوع السابق حيث كانت نسبة الانخفاض السنوي 23 في المئة، كما كانت نسبة الانخفاض السنوي لعدد الوظائف خلال الأسبوع الماضي هي الأقل منذ مارس الماضي.

ونقلت بلومبرج عن بريندون برنارد المحلل الاقتصادي في موقع "إنديد كندا"، قوله في تقرير، إنه في حين لم يتخلص أي إقليم كندي من التراجع السنوي لعدد الوظائف المتاحة، فإن هناك تحسنا على مستوى البلاد.. وكما كان الحال طوال فترة الجائحة، فإن اتجاهات الوظائف الجديدة تقترب من مستويات عام 2019 في الأقاليم الأصغر مقارنة بالأقاليم الأكبر، وهو ما يتفق بشكل عام مع التغييرات في سوق الوظائف منذ فبراير الماضي.

تأتي هذه البيانات، في الوقت الذي أعلن فيه إقليم "أونتاريو" أن أغلب مناطق الإقليم يمكنها الانتقال إلى المرحلة الثالثة من إعادة فتح الاقتصاد بحيث يتم السماح بعمل المطاعم وصالات التدريبات الرياضية وكل الشركات تقريبا.