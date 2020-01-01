ريان أير تعتزم تقليص وجودها في فرانكفورت

تعتزم شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير، تقليص قاعدة عملياتها في مطار هان بمدينة فرانكفورت الألمانية اعتبارا من نوفمبر المقبل، مع احتمال إغلاق قاعدتها في مطار برلين تيجيل ومطار دوسلدورف في ألمانيا بعد انتهاء موسم الصيف الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن قرار ريان أير متوقعا على نطاق واسع وأن طياريها في ألمانيا سيتوصلون إلى اتفاق معها لتجنب إغلاق هذه القواعد، في ظل التداعيات الخطيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران بشكل عام.

كانت شركة الطيران منخفض التكاليف لاودا التابعة لمجموعة ريان أير قد أعلنت في الأسبوع الماضي إغلاق قاعدتها في مدينة شتوتجارت الألمانية وإلغاء عقود جميع العاملين فيها بعد رفض أغلبية الطيارين خفض أجورهم.