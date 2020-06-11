قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن حزمة تعافي اقتصادي بمليارات اليورو

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة تعافي اقتصادي تاريخية بمليارات اليورو، بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حسبما أكد رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.