رئيس وزراء بلغاريا ينجو من محاولة جديدة للإطاحة به

نجا رئيس وزراء بلغاريا من تصويت خامس بشأن حجب الثقة، بعد أن تعهد بإصلاح شامل لحكومته لتهدئة محتجين يدعونه إلى التنحي على خلفية الفساد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بويكو بوريسوف، الذي يدير الدولة المطلة على البحر الأسود لثلاث ولايات بينها فواصل قصيرة منذ 11 عاما، يواجه نزاعا مع الرئيس رومين راديف، الذي اتهم الحكومة والمدعي العام في البلاد بالارتباط بالمافيا، وهو ما ينكرانه.

وأيد 102 نائب فقط في البرلمان الذي يضم 240 عضوا اقتراح سحب الثقة اليوم الثلاثاء. وقاد التصويت الاشتراكيون المعارضون، الذين يتهمون بوريسوف بأنه على صلات غير لائقة مع القلة القوية وبإساءة استغلال المؤسسات الحكومية لخدمة مصالحه.