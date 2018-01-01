يحصد المزارعون محاصيلهم من الطماطم والخيار في الصحراء الأردنية الجافة، بينما أقرب مصدر للمياه هو البحر، في مشروع عالمي جديد هدفه الاعتماد على مياه البحر المالحة في الزراعة؛ تعايشا مع مناخ أكثر جفافا بالسنين القادمة.

ويقول تشارلي باتن، مؤسس مشروع مزارع مياه البحر، لقناة "بي بي سي" البريطانية، إن فكرته تقوم على الاستفادة من مياه البحر لخلق مناخ بارد داخل مزارع مغلقة، وفي نفس الوقت مصدر لري النباتات لتحويل الصحاري لأراضي خضراء.

وفي مشروع غابة الصحراء قرب خليج العقبة في الأردن، زرع الفريق أرضا تعادل 4 ملاعب كرة قدم بمياه البحر.

ويضيف باتن، أنه باستخدام تقنية المروحة والوسادة يتم رش مياه البحر بواسطة مراوح خاصة باتجاه وسائد حول المزرعة؛ ما ينجم عليه تطاير رذاذ يخفض درجة حرارة المكان بـ15 درجة مئوية، ومن ثم يتم تكثيف المياه المتبخرة لتقل ملوحتها وتصبح قادرة على ري الأشجار.

ويتابع باتن، أن مياه البحر أفضل لعملية التبريد التبخيري من المياه العذبة لكون درجة غليانها أعلى من المياه العذبة.

ونجح المشروع بالأردن في إنتاج ثمار تباع بالأسواق المحلية، وكذلك لسلسلة كافيهات كوستا وسفينة عايدة السياحية.

ويقول كجتيل ستيك، المشرف على المشروع القائم بالأردن، إن الزراعة تستنزف 80% من المياه العذبة العالمية ولذلك يجب إيجاد بديل عنها.

ويضيف باتن أن فكرة التبريد التبخيري التي يعمل بها مشروعه لها جذورها بالتاريخ العربي، إذ كان مهندسو القصور يحرصون على عمل النوافير لعلمهم بفاعلية التبريد التبخيري للتحكم في درجات الحرارة.

وفي مشروع آخر لباتن بأستراليا، نجحت الزراعة بمياه البحر في إنتاج 15% من محاصيل الطماطم الأسترالية في منطقة بورت أوغستو.

ويبدأ باتن مشروعا جديدا في منطقة صومالي لاند، هدفه توفير غذاء ومياه مستقرة للصوماليين في أزمة مجاعة ونقص للمياه.

ويتشاور باتن مع شركة في الصومال لاستخراج عنصر الليثيوم من بقايا المياه المالحة المتبخرة لعمل المزيد من الأرباح الاقتصادية للأهالي.

ويشير باتن إلى أن أكبر العقبات التي تواجه مشاريعه احتكار السوق الزراعي من بعض القوى، كما حدث في فكرة لنفس المشروع في أريتريا وجزر الكناري، حين ضغط رجال الأعمال المسيطرون على السوق الزراعى لإيقاف المشاريع التي ستنافسهم.

ومن التحديات الأخرى، عدم تأقلم سكان الصحراء مع العمل الزراعي كما حدث في المشروع القائم بالصومال، إذ لا يملك الأهالي الخبرة ولا الرغبة بالعمل في المشاريع الزراعية.