زعيم المعارضة التركية: أردوغان سيذهب لأمريكا في حال خسر الانتخابات المقبلة

- كيليتشدار أوغلو: عائلة أردوغان اشترت مزرعة محمد علي كلاي في ميتشيجان ليعيشوا بها إذا تغيرت الأمور في تركيا..



انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، الوضع الاقتصادي المتردي في بلاده، والذي أرجعه إلى سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفساده.



وقال "أوغلو"، الذي يرأس حزب الشعب الجمهوري، في كلمة للكتلة البرلمانية لحزبه، إنه لم يعد يوجد شيء يسمى حزب العدالة والتنمية هناك فقط أردوغان، مرجحًا رحيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023.



وأضاف أن أردوغان وعائلته اشتروا مزرعة المصارع الأمريكي الشهير محمد علي كلاي في ميتشيجان الأمريكية، لأنهم يعرفون أنهم جميعًا سيذهبون إلى الولايات المتحدة إذا تغيرت الأمور، وخسر هو وحزبه الحاكم في الانتخابات.



وأشار زعيم المعارضة، إلى تقارير من "شيكاجو تريبيون" منذ بداية عام 2019، والتي أفادت بأن مؤسسة "توركان"، التي تسيطر عليها عائلة أردوغان، اشترت عقارًا بمساحة 35 هكتارًا في ولاية ميتشيجان الأمريكية، والتي كان يملكها الملاكم الراحل محمد علي بمبلغ 2.9 مليون دولار.



من ناحية أخرى، أدى الإعلان عن شراء المزرعة إلى تفاقم فضيحة التبرعات التى قدمتها مؤسسة توركان في فبراير الماضي، مسجلة على أنها "غير ربحية" فى نيويورك، وهى تنطوى على بناء مبنى شاهق من 21 طابقاً تبنيه مؤسسة أردوغان ذات الصلة في واحدة من أغلى الأحياء بالقرب من تايمز سكوير مقابل 89.6 مليون دولار.



وقال "أوغلو": لقد توقفوا عن شراء الأصول في تركيا وهم الآن يشاركون في بناء ناطحة سحاب في مانهاتن، كما أساءوا استغلال أموال الضرائب والتبرعات التي جمعوها من تركيا.



وفى العام الماضى، أعلنت المؤسسة أن البناء سيتم تمويله بشكل مشترك من خلال تبرع بقيمة 8 ملايين دولار من شركة باشكنت جاز، ثاني أكبر مورد تركي للغاز، ومع ذلك، فإن هذا التبرع ليس مسجلاً في تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت التقارير أن باشكنت جاز، حصلت على تبرع بقيمة 8 ملايين دولار من الهلال الأحمر التركي في أواخر عام 2017 ونقلته إلى المؤسسات الأصولية المتعلقة بحزب العدالة والتنمية، واستخدم الهلال الأحمر مؤسسة أنصار وتديرها إسراء البيرق ابنة أردوغان وزوجة وزير المالية التركي بيرات البيرق، وهي مؤسسة تورطت في قضية اعتداء جنسي على عشرات الأطفال ، ثم قامت أنصار بتحويل الأموال إلى مؤسسة توركان دون إبلاغ السلطات الضريبية.



وأوضح أن فساد أردوغان أدى لرفع أسعار السبع والمحروقات والكهرباء حتى صار إن وضع المزارعين في بلاده يرثى له.



وأضاف: يقولون أنك سوف تدفع أكثر من ذلك، الكهرباء في عشرات القرى مقطوعة، لكن عائلات المنتمين لحزب العدالة والتتمية يعيشون في رفاهية وتحمل زوجاتهم أغلى الحقائب، في إشارة لحقيبة زوجة أردوغان أمينة التي تحدثت تقارير عن أن ثمنها يصل إلى 5 آلاف دولار.