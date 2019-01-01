مويس: سولسكاير يتمتع بما افتقدته أنا في مانشستر يونايتد

قال ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد يوم الثلاثاء إن أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد يبني تشكيلة رائعة في ظل حصوله على الوقت اللازم في منصبه، وهو الأمر الذي يشعر المدرب الأسكتلندي أنه لم يحصل عليه خلال وجوده في أولد ترافورد.

وأقيل مويس، الذي تولى المسؤولية بعد أليكس فيرجسون في 2013، من منصبه بعد عشرة أشهر لكن المدرب البالغ عمره 57 عاما يتطلع إلى العودة لمواجهة فريقه القديم في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال مويس في مؤتمر صحفي :"أولي تعرض لبداية صعبة لكن الفرق بين أولي وبيني أنه حصل على الوقت. إنه يمنح الفرصة للاعبين من الأكاديمية وهو الأمر الذي يدعمه يونايتد باستمرار".

وأضاف :"إنه يملك الآن مجموعة من اللاعبين الشبان.. هذا فريق رائع ومكان مذهل للعمل، وهو أكبر أندية العالم بالنسبة لي. إنه دائما ما يعتبر مكانا رائعا وأنا أتطلع إلى العودة".

ولم يكن يونايتد خسر في 19 مباراة متتالية في كل المسابقات قبل أن يتعثر أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد يوم الأحد.

وفاز وست هام في آخر مباراتين وسجل سبعة أهداف ليتقدم إلى المركز 16 برصيد 37 نقطة قبل جولتين من النهاية، واقترب من تجنب الهبوط لكنه لم يضمن ذلك بشكل مؤكد.

وقال مويس :"الناحية الحسابية تقول إن المهمة لم تحسم بعد، لذا يجب أن نحاول الاستعداد لضمان تحقيق ذلك في المباراة المقبلة ومحاولة الحصول على النقاط الثلاث إن أمكن".