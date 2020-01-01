 مصادر: ألمانيا ستضخ عشرة مليارات يورو إضافية سنويا في الموازنة الأوروبية - بوابة الشروق
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مصادر: ألمانيا ستضخ عشرة مليارات يورو إضافية سنويا في الموازنة الأوروبية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:35 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الثلاثاء، من مصادر حكومية في برلين أن ألمانيا ستضخ مستقبلا نحو عشرة مليارات يورو إضافية في موازنة الاتحاد الأوروبي في العام ليرتفع صافي التحويلات الألمانية إلى التكتل إلى نحو 40 مليار يورو سنويا.

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