مصممة أزياء تدعو إلى إطلاق سراح أسانج من داخل قفص طيور ضخم في لندن

دعت مصممة الأزياء البريطانية المخضرمة، فيفيان ويستوود، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" الالكتروني، في احتجاج لها أعربت عنه من داخل قفص طيور ضخم تم وضعه عند محكمة في لندن.

وقال ويستوود وهي ترتدي بدلة صفراء من داخل القفص الذي تم وضعه خارج محكمة أولد بيلي في لندن: "أنا جوليان أسانج! أنا طائر الكناري (المحبوس) داخل القفص."

وقالت مصممة الأزياء 79 عاما قبل دخولها القفص، إن "جوليان مقاتل من أجل الحرية، تعرّض لسوء معاملة كبير من خلال استخدام الحكومات للقانون بصورة غير قانونية".

وأضافت: "إنها مؤامرة لنصب شرك له، وجعله مثالا لجميع الصحفيين لكي لا يكشفوا حقيقة أمريكا أبدا".

وتحتجز بريطانيا المواطن الأسترالي أسانج /49 عاما/ قيد الحبس الاحتياطي، لحين الاستماع إلى طلب تسليم أمريكي بتهمة التآمر مع المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأمريكية، تشيلسي مانينج، بشأن تسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن اتهامات جديدة بحق أسانج الشهر الماضي.

ويصر محامو الدفاع عن أسانج على أن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وفي حال إدانة أسانج في 18 تهمة موجهة ضده، فإن أسانج سيسجن 175 عاما. وأدت تسريبات ويكيليكس أيضا إلى الكشف عن جرائم حرب قام بها جنود أمريكيون.