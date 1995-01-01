ظريف: صيغة «أستانا» الأنجح للأزمة في سوريا

قال رئيس الوزراء الإيراني، محمد جواد ظريف، إن نتائج المباحثات بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لافروف، كانت ناجحة، مشيرًا إلى مواصلة الاتصالات حول كل القضايا.

وأضاف «ظريف»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروسي، مساء الثلاثاء، أنه نقل رسالة الرئيس الإيراني إلى الرئيس الروسي، لافتًا إلى مناقشة جدول الأعمال الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى وجود اتفاقات ثنائية حول العلاقات بين البلدين ومبادئ التعاون، قائلًا إن اتفاق التعاون بين البلدين والذي سيُتِم عامه العشرين، سيُمدد خمس سنوات مقبلة، بما يتطابق مع الوضع القائم.

ولفت رئيس الوزراء الإيراني إلى مناقشة مسائل التعاون الثنائي والقضايا على الأجندة الدولية، قائلًا إنهما ناقشا أن صيغة «أستانا» الصيغة الناجحة للأزمة في سوريا.

وذكر أنهما ناقشا الأزمة في اليمن وكيفية وضع حد للأزمة اليمنية، فضلًا عن التعاون بين روسيا وإيران لإحلال السلام في أفغانستان، مستطردًا أنهما ناقشا الملف النووي الإيراني.