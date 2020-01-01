قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال المرتزقة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرًا حول إرسال تركيا ثلاثة آلاف مرتزق إلى ليبيا، في الفترة ما بين مارس وحتى مايو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن «قطر تحولت إلى الخزينة لاستئجار المرتزقة»، لافتًا إلى أنها «سبق أن مولت العمليات التي قامت بها تركيا في إدلب وحلب وشمال شرق سوريا».

وذكر أن قطر كانت الممول الرئيسي للحكومة التركية عندما انهارت الليرة بوضع ودائع في البنوك التركية، متابعًا: «قطر تقوم بالدعم والإنفاق، وتركيا تخطط، وجماعة الإخوان الأداة التي يتم استخدامها في المخطط».

وأشار رئيس تحرير الشروق إلى أن «الحسابات في السياسة الدولية لا تقاس بالمنظور الأخلاقي وإنما المصالح الخاصة»، قائلًا إن «الدول الأوروبية يشغلها المواقف البرجماتية الخاصة بها».

واستطرد: «ما يشغل إيطاليا وجود تأمين لخطوط الغاز في طرابلس ومن يسيطر على طرابلس صديق لإيطاليا، وفرنسا لديها موقف عقلاني وعملي للأمر أقرب للموقف المصري»، متابعًا أن ألمانيا موقفها مرتبط بالموقف الأمريكي.

ولفت أن موقف تونس والجزائر أقرب لحكومة الوفاق، مختتمًا: «العالم كل دولة لها سياسات معينة تعتقد أنها الصواب، والذي يجبر الدول على التقدير هو تحرك الشعب الليبي والقوى العربية ودور مصر الفاعل».