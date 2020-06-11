«إيه بي سي نيوز»: مسؤولة تنفيذية كبيرة تترك الشبكة بعد تعليقات عنصرية مزعومة

أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني لشركة والت ديزني بأن شبكة (إيه.بي.ٍسي. نيوز) التابعة لها قالت إن المسؤولة التنفيذية باربرا فيديدا ستترك الشبكة بعد أن زعم تحقيق مستقل أنها أدلت بتعليقات لا تراعي الحساسيات العنصرية واستخدمت لغة غير لائقة.

وأبلغ بيتر رايس المدير التنفيذي في والت ديزني العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، أرسلتها (إيه.بي.سي نيوز) لرويترز، بأن أسلوب فيديدا في الإدارة يتسم بالفظاظة وبأنها لن تعود إلى الشبكة.

وأنكرت فيديدا، النائبة السابقة لرئيس الشبكة لشؤون المواهب والإستراتيجية التحريرية والاستثمار، الاتهامات عندما وردت في تقارير إعلامية في يونيو حزيران ووصفتها بأنها ”مضللة بشكل لا يصدق“. وقالت إنها كانت من المدافعين عن التنوع وإن لديها سجلا حافلا في تعيين صحفيين ملونين وترقيتهم.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى فيديدا للتعليق يوم الاثنين. ولم ترد شركة والت ديزني بعد على طلب للتعليق.

وأعطت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) فيديدا إجازة الشهر الماضي وحققت في الاتهامات.

وقال رايس إنه هناك حاجة للقيام ”بعمل جاد“ لتعزيز ثقافة الدمج والشمول في (إيه.بي.سي).