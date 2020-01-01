 كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش - بوابة الشروق
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كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

نديم ناجي
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 10:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 10:09 م

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وطالب كارتيرون من لاعبي الزمالك، ضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.


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