اختبارات كورونا في دوري السلة الأمريكي خالية من الحالات الإيجابية

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أن أحدث جولة من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل "فقاعة" دوري السلة الأمريكي في منتجع "ديزني وورلد" بولاية فلوريدا، لم تشهد أي حالات إيجابية مؤكدة.

وذكرت الرابطة صباح اليوم الثلاثاء أن 346 لاعبا خضعوا للاختبارات في إطار الاستعدادات قبل استئناف فعاليات الموسم الحالي رسميا في 30 يوليو الحالي.

وأوضحت الرابطة في بيان لها : "في حالة تأكد إصابة لاعب في حرم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ، سيتم عزله حتى يصبح مؤهلا للخروج من هذا العزل بموجب القواعد التي وضعتها رابطة الدوري الأميركي للمحترفين واتحاد اللاعبين".

وكانت هذه النتائج هي الأولى منذ 13 يوليو الجاري، عندما جاءت العينة إيجابية لاثنين من اللاعبين داخل "فقاعة" الدوري ليغادرا حرم البطولة من أجل الخضوع للحجر الصحي بالمنزل.

ومن بين 30 فريقا في الدوري، تمت دعوة 22 فريقا لاستئناف المسابقة داخل مجمع "ديزني وايد وورلد" الرياضي بالقرب من أورلاندو.

وما زالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين حريصة على استكمال الموسم على أن تقام المباريات بدون جماهير في فلوريدا رغم الأرقام الكبيرة للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية فلوريدا الأمريكية والتي سجلت حتى الآن 360 ألف حالة إصابة وأكثر من خمسة آلاف حالة وفاة.