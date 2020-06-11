ليلى علوي تشيد بموقف شريف منير ضد الهجوم على ابنتيه

قالت الفنانة ليلى علوي، إن التحرش جريمة لا قانون أو شرع يبررها أو يسمح بها.

وأضافت خلال لقاء بالإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على شاشة "العربية الحدث"، الاثنين، أن التحرش له درجات وأشكال بداية من اللفظي إلى الجسدي؛ متابعة: "أنا أحيي الفنان شريف منير على وقفته مع بناته لأن مش دور الاهل يخبوا نفسهم ويحطوا راسهم في الرمل زي النعام".

في إشارة إلى موقف الفنان شريف منير، بعدما أصر على نشر صور ابنتيه على مواقع التواصل رغم تعرضهما للتحرش والهجوم.

وأكدت ليلى علوي، أن رسالتها للفتيات والسيدات اللاتي يعملن، مضيفة: "أحيي كل من بدأ يتحرك ضد التحرش".