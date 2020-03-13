اختفاء صحفي باكستاني معارض للجيش ومخاوف من تعرضه للاختطاف

اختفى اليوم الثلاثاء صحفي باكستاني معروف بانتقاده للجيش ، وسط مخاوف من أفراد عائلته وزملائه من تعرضه للاختطاف.



وقال أحد زملاء الصحفي البارز مطيع الله جان، المقيم في العاصمة إسلام آباد، إن مجموعة من الأشخاص اختطفته بعد اعتراض سبيل سيارته.



وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، المجموعة وهي تخرجه من سيارته وتدخله في أخرى قبل أن تتحرك بعيدا.



ووفقا للأصدقاء، عمل جان صحفيا في مختلف وسائل الإعلام على مدار العقود الثلاثة الماضية، وسبق أن تعرض للترهيب والمضايقات، وحتى لهجمات.



وأعلنت المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بدء نظر دعوى بحق جان بتهمة ازدراء المحكمة بسبب تغريدة تناولت حكما صدر مؤخرا.



وأعربت منظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الإنسان الباكستانية عن قلقهما إزاء مصير جان وطالبت بالإفراج الفوري عنه.